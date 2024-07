Riassunto | MSCI rafforza la leadership dei mercati privati con il lancio di 130 indici

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 23 luglio 2024)Private Capital Indexes utilizza l’indipendenza e le competenze dinel definire standard di qualità NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Inc. (NYSE:), un importante fornitore di strumenti e servizi fondamentali per il supporto decisionale per la comunità globale di investimenti, oggi ha annunciato ildiPrivate Capital Indexes (“”), promuovendo l’impegno dell’azienda nel favorire la trasparenza e l’innovazione sullo scenario globale dei. Con il crescente interesse degli investitori nei, dati di alta qualità e una misurazione coerente delle performance dei fondi e dei portafogli di capitale privato sono fondamentali per fornire chiarezza alle decisioni sugli investimenti.