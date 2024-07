Osimhen ora apre all’Arabia Saudita | come cambia il mercato del Napoli|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 23 luglio 2024) 2024-07-23 14:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Il Paris Saint-Germain è più lontano ma Victorrimane una questione apertissima in casa Napoli. Un “problema” da 12 milioni di euro netti a stagione, un peso a bilancio di 31 milioni lordi da qui al giugno 2026 (data della scadenza del contratto) considerando lo stipendio al lordo e gli ammortamenti del cartellino. Un caso diche condiziona soprattutto i movimenti in entrata della società di Aurelio De Laurentiis e dalla cui risoluzione passano le chance di regalare ad Antonio Conte l’acquisto di Romelu Lukaku per il reparto d’attacco.