Milano | giudici su Simba ' inquietante spettacolarizzazione violenza fra trapper'

(Di martedì 23 luglio 2024), 23 lug. (Adnkronos) - Una "escalation di" con "l'intento di creare scalpore e far prevalere forme di giustizia privata al di fuori delle logiche delle persone comuni, viene pubblicizzato ed ampiamente diffuso, tramite i social network, benché non si tratti certamente di atti eroici di cui vantarsi". Così idella terza sezione della corte d'appello diricostruiscono le modalità di azione della faida frache ha portato lo scorso 17 giugno alla condanna a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni di carcere perLa Rue (al secolo Mohamed Lamine Saida) a processo acon rito abbreviato, insieme ad altri imputati. Il 22enne ha ottenuto una piccola riduzione rispetto alla condanna in primo grado (4 anni), ma la corte ha riconosciuto sia il reato di lesioni che quello di rapina.