Lukaku al Napoli arriva la decisione ufficiale del Chelsea | Conte esulta

(Di martedì 23 luglio 2024) Proprio in questi ultimi minuti, ilha ricevuto delle importanti notizie che riguardano una deciosione presa dalsu Romelu. Ildi Antonio, dopo le grandi fatiche fatte durante il ritiro di Dimaro, si sta riposando prima di partire giovedì prossimo alla volta di Castel Di Sangro. Il tecnico pugliese, infatti, ha concesso ai suoi calciatori ben tre giorni di riposo prima di iniziare la vera e propria preparazione per la prossima stagione. A Castel di Sangro, a differenza di quanto è accaduto in questi giorni a Dimaro, l’ex ct della Nazionale italiana avrà infatti a disposizione tutto il parco calciatori partenopeo. In Abruzzo, quindi, ci saranno anche tutti giocatori che hanno disputato l’ultimo Europeo e Mathias Olivera che ha giocato la Copa America con il suo Uruguay.