L’allenatore urla inferocito con i ragazzi e prende a sberle una mamma | tutto per una sconfitta alle finali di pallanuoto U16 a Milano

(Di martedì 23 luglio 2024) Un risultato schiacciante che fa inferocire. Fin troppo.e insulti contro ini: i genitori non ci stanno ma una madre viene colpita sul viso con un ceffone dallo stesso coach. L’episodio è accaduto al club sportivo Canottierial termine di una partita di– valida per le seminazionali Allievi B Under 16 – tra la Andrea Doria di Genova e il Rari Nantes di Trento. “È stato lui,della squadra di mio figlio. Mi ha colpita in faccia“, ha testimoniato ladi unno. Rimproveri e discussioni eccessivi per unache è sfociata in uno scontro fisico. Il colpevole è72enne della Doria che, noto nell’ambiente, non sarebbe nuovo a questo tipo di comportamenti. La ricostruzione I trentini vincono con un risultato schiacciante (13-3) contro la formazione ligure.