Incidente ferroviario a Centola la reazione della politica e dei sindacati

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“Da ieri sera e fino a venerdì raggiungere il Cilento in treno sarà un’impresa ardua. Chi arriva da nord sarà costretto a fermarsi a Battipaglia, chi arriva da sud a Sapri, a causarimozione dei carri deragliati ae il ripristino dell’infrastruttura. Le iniziative per superare le conseguenze dell’del 9 luglio scorso devono essere concrete e repentine perché le ripercussioni sulla mobilità saranno notevoli. Residenti, operatori e turisti necessitano di informazioni chiare e servizi sostitutivi all’altezza che evitino o almeno limitino i disagi che si preannunciano. Questo blocco colpisce duramente il turismo in un momento crucialestagione estiva, infliggendo un grave danno economico e sociale alle nostre comunità costiere”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano.