(Di martedì 23 luglio 2024) L’oggi ha ricevuto duenazionali, molto conosciuti in ambitole. Al settimo cielo Yann Aurel, che ha scattato alcunee firmato la maglia nerazzurra.– L’oggi ha presentato ufficialmente la nuova maglia per la stagione 2024-25 e per l’occasione ha anche ricevuto due, il rapper americano Travis Scott e il discografico Chase B. Due figure molto conosciute in ambitonazionale e tra le più importanti del panoramale. Yann Aurel, difensore nerazzurro, è apparso al settimo cielo tanto da figurare incon entrambi. Il difensore tedesco ha anche firmato un paio di maglie. In quella con Travis Scott compare la maglia numero 2 con la scritta ‘La Flame‘, uno dei termini con cui viene soprannominato il noto rapper.