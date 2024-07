F1 | Lando Norris contrariato ma ottimista sul futuro di McLaren

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Una frase chiave che potrebbe scrivere la storia presente della. “Pensa al Mondiale. Se non cedi la vittoria, potresti perdere l’aiuto del tuo compagno di squadra“. Queste le parole via radio di Andrea Stella, team principal di Woking, che ha convinto un poco felicea farsi da parte mentre era in testa facilitando, così, la vittoria del compagno di team Oscar Piastri. Un successo, una doppietta, che lancia prepotentemente la scuderia papaya verso la lotta al titolo Costruttori di questo Mondiale 2024 di Formula 1. Le parole di: “Piastri? L’ho fatto passare, basta. Credo nei Mondiali” (Credit foto – Scuderia)“Sorpasso per Piastri? Il team mi ha chiesto di farlo e l’ho fatto. E basta – taglia cortodisul rallentamento in pista, voluto, per facilitare il sorpasso e la vittoria del compagno di box Oscar Piastri –.