Esce di casa e scompare a Lugo | ritrovato dal figlio

(Di martedì 23 luglio 2024) Voltana di(Ravenna), 23 luglio 2024 – Storia a lieto fine per il 70enne, residente in via Fiumazzo alle porte della frazione lughese di Voltana, che questa mattina (martedì) intorno alle 6.30, dopo essere uscito dial volante di un furgone, ha percorso pochi metri, per poi accostare il mezzo a lato della strada, lasciandolo incustodito con all’interno tutti gli effetti personali, per poi allontanarsi a piedi. È stato il27enne a ritrovarlo, poco dopo le 15.30, in una strada sterrata in aperta campagna, situata a poche decine di metri dal punto in cui l'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce. Il 70enne era in stato confusionale e presentava escoriazioni ed un taglio ad un braccio provocato da una caduta lungo suddetta stradina di campagna. Ad allertare le forze dell’ordine era stata in mattinata la moglie.