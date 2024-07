È morta Paola Bolaffio fondatrice e direttrice di Giornalisti nell’Erba | Ha formato tantissimi giovani sui temi ambientali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Ha combattuto a lungo con una malattia e non ce l’ha fatta. Il 22 luglio,, 62 anni, all’ospedale di Albano Laziale è venuta a mancare, lasciando un grande vuoto nel panoramaco italiano, in particolare quello ambientale di cui è stata portavoce nell’ultimo ventennio.del Progetto editorialeè la sua stessa redazione ad annunciare con un post su facebook la sua scomparsa. “Questa mattina una forte folata di vento ha gonfiato le vele ha fatto salpare la barca del nostro capitano, la nostra, verso mari di un’altra dimensione”. Un messaggio per ricordare il suo temperamento forte e la sua passione incondizionata per il mare e la vela. Sergio Costa, vicepresidente della Camera, in una nota dice: “Si è spenta, giornalista ambientale tenace e appassionata.