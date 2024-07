Con Giagnoni nella storia della Gkn La scrittrice domani al Centro Pecci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Quando un fatto di attualità diventa la scintilla per un ‘innamoramento collettivo’. Potere delle parole, fiumi di inchiostro che attraversano le storie e le rendono universali. Ma anche poterelotta operaia, quella da cui prende spunto lapratese Silvia, attivista e docente universitaria che per lungo tempo ha vissuto fra l’Alabama e Prato, per la sua ultima fatica letteraria: il libro "Gkn. Cronipersonale di un innamoramento" (Panerose Edizioni) sarà presentatoalle 18.30 aldove l’autrice sarà in dialogo con il giornalista Rai Andrea Marotta. Una serata che ci riporta indietro a tre anni fa. È il 9 luglio 2021: la Gkn chiude il sito di Campi Bisenzio e licenzia via mail 422 lavoratori.