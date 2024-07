Tempesta disinformazione come gestire l’ingestibile?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il 3 giugno 2024, lo European Council on Foreign Relations ha ospitato il primo Strategy Group del progetto “Towards an open, free and global internet”, finanziato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo ed organizzato in collaborazione con Formiche.net con il supporto di Google. Il progetto prevede l’organizzazione di tre Strategy Group per fornire idee e proposte di policy sul ruolo che l’Europa può svolgere nel medio e lungo termine nella competizione tecnologica globale, con un focus particolare sulle sfide poste dall’invasione russa dell’Ucraina. Il primo Strategy Group, dal titolo “Disinformation Storm: Managing the Unmanageable?”, si è tenuto a Roma.