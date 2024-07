Smettiamo di farci del male da soli | Molinari dà la scossa Ma punge Tajani

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) «Le vicende europee non minano l'unità del centrodestra italiano», premette Riccardo, capogruppo alla Camera della Lega, in un'intervista al Corriere della Sera che, però, al rilievo del leader di Forza Italia Antoniosul fatto di essere irrilevanti in Europa risponde: «Sapevamo che non avremmo avuto influenza sulle scelte, ma avevamo detto chiaramente di essere contro Ursula von der Leyen e soprattutto contro il suo programma. Dov'è la notizia?». E arivolge una domanda: «Quanto conta FI dentro il partito popolare se la scelta finale è andata nel segno della continuità, per di più con l'allargamento ai Verdi, e non c'è stato lo spostamento a destra con il coinvolgimento dei conservatori?».