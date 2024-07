Sandro Tonali ha un orologio che racconta i suoi allenamenti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 22 luglio 2024)continua a far parlare di sé. Questa volta, però, non si tratta di qualche inaspettato passaggio di squadra, né di sviluppi legati alle scommesse, quanto dell'che porta la suo polso. L'ex centrocampista del Milan, a fine agosto tornerà a giocare in Premiere League, dopo aver scontato la squalifica per le scommesse: un appuntamento al quale vuole farsi trovare preparato. E al ritiro in Germania con il suo Newcastle ha già catturato l'attenzione dei watch lovers grazie all'incredibile Richard Mille che porta al polso. Il calciatore sceglie infatti un modello da oltre mezzo milioni di euro: l'RM 35-03 creato in partnership con un altro grande atleta: Rafael Nadal.