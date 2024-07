Ravello Festival arriva il primo intermezzo comico napoletano con Antonio Florio e la Cappella Neapolitana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) La programmazione della 72esima edizione delapre al pubblico la Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo per ildegli appuntamenti in cartellone che fonde musica e teatro. Mercoledì 24 luglio (ore 21) nei suggestivi giardini ai piedi della Torre maggiore andrà in scena il nuovo progetto di Antonio Florio conche presenterà Bello Tiempo Passato, undatato Napoli 1673 e inserito nell’opera “Il Disperato Innocente” del poco conosciuto compositore Francesco Antonio Boerio. Frutto dell’instancabile lavoro di ricerca di Florio, il pubblico della Città della musica avrà quindi l’opportunità di assistere a quello che ad oggi è il più anticod’operaconosciuto.