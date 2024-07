Maxi furto da 300mila euro Cinque persone in carcere | Ho temuto per mia moglie incinta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) di Pietro Mecarozzi Hanno prima studiato nei minimi dettagli i movimenti della coppia. Poi hanno escogitato la strategia per entrare nell’appartamento e quella per fuggire una volta in strada. Pochi giri di orologio, quattro uomini in azione, due le auto a motore acceso per allontanarsi. Un colpo da film, per un bottino di oltre. Ma come nei migliori film d’azione, alla fine il ladro commette sempre un errore, e viene beccato. Così i carabinieri di Firenze hanno sgominato la banda digeorgiani, tra i 28 e i 55 anni, accusati di essere gli autori di untrecentomilain un’abitazione di Firenze, nel quartiere del Campo di Marte. Ilrisale alla sera del 7 luglio scorso, mentre gli arresti sono avvenuti dieci giorni più tardi. A tradire il gruppo di esperti di scassinatori è stato anche il caldo. E la sete, soprattutto.