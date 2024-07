Licia Coló criticata per essersi ‘rifatta il viso’ replica | Vengo giudicata per il mio aspetto solo in quanto donna agli uomini tutto è permesso!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nella società odierna, l’immagine esterna spesso prevale sull’interiorità, sopratper le donne. La conduttrice televisivaColò ha recentemente affrontato questo tema su Instagram, dopo aver ricevuto diversi attacchi social sotto ai suoi ultimi video: Mamma mia cosa si è sparata sul viso? È gonfia di silicone sembra stia per esplodere! Un altro utente ha invece scritto: La piadina è un piatto semplice e genuino, ma tu non sembri, forse troppo botulino? Peccato perché gli occhi appaiono troppo sottili e inespressivi, naturali saresti più bella, non avevi bisogno del gonfiore, saresti bella anche con le rughette!ha ripreso una di queste critiche in un post Instagram, rispondendo a un commento offensivo che la invitava a “accorciare i capelli crespi” e a rivedere i presunti ritocchi estetici.