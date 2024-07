La Roma pareggia 1-1 contro il Kosice | tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Unacon tante seconde linee e giovanissimi faticaile riesce solo all’85’ a trovare il gol del definitivo 1-1. In Slovacchia, nel secondo test del precampionato, è una rete di Pisilli ad evitare la sconfitta in trasferta. Domani è in programma una giornata di riposo, mentre mercoledì De Rossi riabbraccerà Pellegrini, Mancini e Cristante, oltre a Dybala, che sabato si è sposato. La prima occasione è di Baldanzi che al 10? si libera al tiro e cerca il mancino a giro: palla fuori di un metro. I ritmi sono bassi e al 46? è ila rendersi pericoloso con Fasko che serve un rigore in movimento a Medved, ma il classe 2007 Sangare è provvidenziale nel recupero difensivo. Nella ripresa De Rossi inserisce il nuovo portiere Ryan, Pisilli e Zalewski. Al 53? però è la squadra di casa a passare in vantaggio.