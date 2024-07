La Juventus degli scontenti | Szczesny è il terzo portiere le spine McKennie e Chiesa Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2024) Laè il, le). Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport sulla gestione di Giuntoli e Thiago Motta: Usare il pugno duro ha le sue controindicazioni. Lavive in equilibrio precario fra il repulisti in corso – e nemmeno negato dalla dirigenza – e possibili scenari da Far West. Il mezzogiorno di fuoco non è ancora arrivato e non è detto debba andare in scena, ma la tensione si respira. Non è un caso che in Germania ci sia una squadra mutilata, ridotta ai minimi termini, quasi improvvisata. La fronda diesiste, neanche tanto velata. De Sciglio è uscito allo scoperto dopo la mancata chiamata per il ritiro presso l’Adidas HQ di Herzogenaurach.