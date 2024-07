Kate Middleton ultime notizie | le prime vacanze dopo la diagnosi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 22 luglio 2024) La vita diè stata travolta di punto in bianco. La futura regina sta seguendo un percorso di guarigione dal cancro e, come se non bastasse, sta gestendo le ingerenti aspettative del popolo.le tante indiscrezioni, ha ripreso a mostrarsi limitatamente in pubblico, a caccia soprattutto di una certa dose di normalità. Seguendo questa linea, le suein famiglia potrebbero sorprendere non poco. Ledie William Nonostante la sua condizione fisica e, c’è da crederlo, psicologica, la principessastarebe progettando delle tradizionaliestive con la propria famiglia. Aveva avuto modo di parlare di quanto fosse impegnata nel tutelare i propri figli, garantendo loro una condizione di normalità. Mettere piede nella tenuta di Balmoral farebbe parte del progetto.