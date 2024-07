Kamala Harris per la prima volta in pubblico | Biden senza pari nella storia moderna

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 luglio 2024) “L’eredità e i risultati di Joesono”, così. Lo ha detto alla Casa Bianca nel suo primo eventodopo il ritiro di Joedalla corsa presidenziale, lodando “l’onestà e l’integrità” del presidente e dicendosi grata per il suo lavoro. “Il presidentesi sente molto meglio e si sta riprendendo velocemente dal Covid”, ha dettoè apparsa più raggiante del solito. Ma nel suo intervento nel south lawn della Casa Bianca per celebrare i team del campionato della National Collegiate Athletic Association non ha fatto alcun riferimento al suo nuovo ruolo di frontrunner dem. Del resto l’occasione non si prestava, sarebbe stato poco presidenziale.