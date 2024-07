Italiani senza vacanze | con i rincari quasi uno su due costretto a rinunciare alle ferie

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ledeglicambiano. E con isempre più persone sono costrette aestive. L’ultima indagine di Federalberghi evidenzia che lediventano più brevi, ma anche più frequenti. Sono 36 milioni gliche prevedono di viaggiare e ben il 90% di loro rimarrà in Italia. Un terzo dei vacanzieri, però, ha programmato di fare più di un periodo dioltre a quello principale: una replica che riguarda 3,6 milioni di persone, con 3,1 milioni che si muoveranno due volte e 1,7 milioni che avranno tre periodi di vacanza. In totale il giro d’affari previsto è pari a 40,6 miliardi. Menoper gli, pesano iCome sottolinea il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, “si conferma la nuova tendenza, già in atto da tempo, a suddividere in più segmenti leestive”.