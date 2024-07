Ginnastica ritmica calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming programma finali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 luglio 2024) Lasarà protagonista alledi, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Questo sport è ormai un punto di riferimento ai Giochi e trova solitamente spazio nella seconda settimana, una volta che si sono concluse le competizioni diartistica. Si assegneranno due titoli e sei medaglie complessive tra il concorso generale individuale (all-around) e il concorso generale a squadre), non sono previste leriservate alle singole specialità. L’Italia vuole sognare in grande in entrambe le gare in. Sofia Raffaeli si presenta dopo aver conquistato l’argento ai Mondiali e l’argento agli Europei, pronta a fronteggiare soprattutto la tedesca Darja Varfolomeev e la bulgara Stiliana Nikolova.