Emma Marrone un hater attacca | Pensa a cantare e non rompere i c*gli*ni sull’omofobia! Lei sbotta | Pagliaccio ignorante

(Di lunedì 22 luglio 2024), la celebre cantante italiana, ed ex vincitrice del talent Amici, ha recentemente fatto parlare di sé non solo per le sue performance canore, ma anche per le sue dichiarazioni contro l’omofobia. Durante un concerto a Lanciano, in Abruzzo, laha preso una posizione netta a favore delle vittime di un brutale attacco omofobo avvenuto a Roma. Due giovani sono stati aggrediti a cinghiate mentre passeggiavano nella zona Eur della capitale. La vicenda ha suscitato grande indignazione e le immagini dell’attacco, che mostrano anche calci e pugni sferrati contro i due fidanzati, hanno permesso ai carabinieri di identificare gli assalitori, riconosciuti poi anche dalle vittime.