Chi è Stefano Mancuso il botanico di Kilimangiaro Estate

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il programma, che presenta reportage sulla natura e sulle bellezze naturali del nostro pianeta, non si è fermato neanche in, anzi ha lanciato la versione. Tanti gli ospiti illustri, a partire da, scienziato e neurobiologo di fama mondiale che studia le capacità cognitive delle piante e il loro adattamento all’ambiente circostante. Chi èvanta un prestigiosissimo curriculum: è professore ordinario all’Università di Firenze, presidente del Laboratorio internazionale di neurobiologia vegetale, membro dell’International Society for Plant Signaling & Behavior e autore di numerose pubblicazioni scientifiche e di libri.