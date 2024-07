Calciomercato Milan Lazar Samardzic si avvicina Moncada ha fissato l’appuntamento con l’Udinese

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 22 luglio 2024)siai rossoneri e Geoffreyha. Le ultime novitàè un obiettivo concreto per ile la trattativa con l’Udinese sta per entrare nel vivo. La dirigenza del club di via Aldo Rossi ha, infatti, individuato il centrocampista serbo come un ottimo rinforzo per la zona centrale del campo, così da dare maggior qualità alla formazione allenata da Paulo Fonseca. Secondo le ultime indiscrezioni, quindi, nella giornata di lunedì 22 luglio è previsto il primo contatto ufficiale con il club friulano. Il giocatore ha già dato la sua parola ai rossoneri e gradirebbe vestire la maglia del, così da coronare il sogno di giocare la Champions League. I rossoneri sono pronti ad avanzare un’offerta da 15 milioni di euro per il classe 2002.