Biden si Ritira dalla Corsa Presidenziale e Appoggia Harris | Boom di Donazioni per i Democratici

(Di lunedì 22 luglio 2024) Roma - Con un annuncio a sorpresa, Joeha dichiarato il suo ritiroalla Casa Bianca per le elezioni del 2024, sostenendo la sua vicepresidente Kamalaper la nomination democratica. "Sono onorata", ha affermatoaccettando l'investitura di, segnando così un momento storico che potrebbe portarla a diventare la prima donna e persona di colore a ricoprire la carica di Presidente degli Stati Uniti.: "Batterò Trump" Kamalaha immediatamente lanciato la sua campagna, promettendo di ottenere la nomination e sconfiggere Donald Trump. "Mi guadagnerò la nomination e batterò Trump", ha dichiaratoin un post sui social media, allegando un link per le. Il sostegno persi è rapidamente concretizzato in undiper il partito democratico, che ha raccolto 46,7 milioni di dollari in poche ore.