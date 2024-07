Biden annuncia il ritiro e dà il suo sostegno a Kamala Harris | cosa succede adesso

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il presidente degli Stati Uniti, Joe, hato ildalla corsa per le presidenziali Usa. In una lettera pubblicata sui social,ha comunicato che parlerà alla nazione entro la settimana per fornire ulteriori dettagli e che manterrà la carica di presidente fino alla fine del suo attuale mandato. Successivamente, ha dichiarato di voler sostenere la candidatura alla presidenza della sua vice,, la quale ha confermato la sua intenzione di candidarsi. I motivi delUnche sembrava impensabile fino a giugno, ma che dopo il dibattito televisivo del 27 giugno e il conseguente crollo nei sondaggi si è reso necessario.