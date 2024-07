Tour de France 2024 ventunesima tappa Monaco-Nizza oggi in tv | orari e diretta streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Ildesi chiudecon lae ultima, la cronometro individuale di 33,7 chilometri dal Principato di. La Grande Boucle incorona quindi il suo dominatore, quel Tadej Pogacar che nella giornata odierna entra definitivamente nella leggenda del ciclismo diventando il primo a completare la doppietta Giro-dai tempi di Marco Pantani nel 1998. Alle sue spalle sarà comunque lotta serrata per la vittoria die per i piazzamenti in classifica generale. Curiosità anche in chiave Italia per capire se Giulio Ciccone riuscirà a chiudere iltra le prime 10 posizioni. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa nel miglior modo possibile.