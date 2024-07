The Miz | Cosa ci sarà dopo la WWE? Non lo so Voglio essere un bravo papà

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 21 luglio 2024) Il due volte campione del mondo e otto volte campione intercontinentale The Miz, si è recentemente aperto a proposito del suo futuro nella compagnia e a riguardo dei recenti risultati ottenuti nella sua ultima run in, insieme al compagno tag team R-Truth e in particolar modo della loro impresa avvenuta nella Night 1 di WrestleMania 40, dove i due hanno conquistato i titoli di coppia di Raw. Miz ha espresso la sua gratitudine per il fatto di poter ancora lavorare con R-Truth, affermando che, secondo lui, loro due sono in grado di far funzionare qualsiasi idea sullo schermo e che hanno sempre avuto una grande alchimia, sia dentro che fuori dal ring. Le parole di The Miz Il lottatore dell’Ohio ha inoltre rivelato di non sapere ancora quella che potrebbela sua strada una volta ritiratosi dal wrestling professionistico.