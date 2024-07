Temptation Island beccato così fuori dal programma | Alla fine lui e la tentatrice…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 21 luglio 2024) Connon si può stare un momento tranquilli, ma del resto il concept delè proprio questo, e non delude mai le aspettative. Un gruppo di tentatori prova a mettere in crisi relazioni altrui considerate solide. Una prova del nove per chi non crede all’infedeltà. Questa la tagline delandato in onda per la prima volta il 19 maggio 2005, condotto nella sua prima edizione da Maria De Filippi, poi da Filippo Bisciglia dal 2014 al 2021, con la pausa Alessia Marcuzzi nel 2020, e di nuovo dal 2023 da Bisciglia. Drammi e separazioni al falò di– Cityrumors.itIlè basato su un format statunitense che ha lo stesso titolo, e vede appunto sei coppie chiuse per tre settimane in un villaggio che vengono “tentate” al tradimento da donne e uomini single, i cosiddetti tentatori.