Svizzera a ottobre il primo Forum Industriale con l’Italia

(Di domenica 21 luglio 2024) Conferenze, incontri B2B e networking. Il prossimo 16, Lugano ospiterà ilItalo-Svizzero. Questo evento coinvolgerà importanti realtà del Made in Italy, ricercatori e produttori eccellenti nei settori meccanico, elettromeccanico e della meccanica di precisione. Il, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per laa Lugano, è un’opportunità imperdibile per gli operatori di un settore ampio e variegato, in cui il Made in Italy è considerato un’eccellenza. L’obiettivo è creare un ponte tra Italia e, mettendo in contatto domanda e offerta in una giornata dedicata esclusivamente alla manifattura meccanica, alle lavorazioni strategiche e alle filiere che necessitano di produzioni elettromeccaniche di precisione.