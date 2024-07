Lonato | accoltellano a caso cinque persone fuori da una discoteca Feriti tre cittadini senegalesi e due di etnia sinti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Intorno alle 4 della notte scorsaragazzi, tree due, sono stati accoltellati durante una litedallaBiblò di(Brescia). Sono in corso le indagini dei carabinieri di Desenzano del Garda per individuare i responsabili. Nessuno dei 5 accoltellati è in pericolo di vita. La causa dell’aggressione rimane sconosciuta. Secondo quanto riportato dal dorso bresciano del Corriere della Sera, dal locale sarebbero stati allontanati alcuni nordafricani che si sarebbero poi fermatidalle porte della. Armati di coltelli, avrebbero colpito “a” almeno 5. Due– che avevano provato ad allontanarsi a bordo della propria auto – sono stati raggiunti dagli aggressori che hanno sfondato il vetro della macchina per poi colpirli al petto.