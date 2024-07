LIVE Superbike GP Repubblica Ceca in DIRETTA | alle 14 | 00 gara-2 Sarà tripletta di Razgatlioglu?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:47 Questa invece la classifica completa della Superpole Race #WorldSBK SUPERPOLE RACE FINAL RESULTS @topraktr54@nbulega Alex Lowes#CzechWorldSBK pic.twitter.com/oCcx8iskuT — WorldSBK (@WorldSBK) July 21, 2024 /p> 13:45 Il turco, dopo aver vinto-1, si è imposto anche nella Superpole Race di questa mattina, dove il nostro Bulega ha centrato la seconda posizione, mentre Bautista ha compiuto un vero e proprio disastro. Trovate qui la nostra cronaca. 13:40 Siamo quasi arrivati all’ultimo atto in quel di Most. Un weekend dominato in lungo e in largo da Toprak. Il pilota della BMW ha vinto ogni sessione, dalla prima all’ultima. Riuscirà a faree a scappare definitivamente in classifica? Lo scopriremo solo tra poco.