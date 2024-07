Il famoso brigante di Romagna Una grafic novel sul Passatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Non era uno stinco di santo Stefano Pelloni detto il, eppure beneficiò anch’egli, come molti briganti la cui storia è intrisa degli effluvi della lotta di classe, di un’aura di generosità ("Il Passator cortese" secondo Giovanni Pascoli) che ancora seduce. Tanto da intitolargli, con buona pace della ferocia di cui dette prova, etichette vinicole, canzoni e competizioni podistiche. Di certo ha sedotto anche il disegnatore, ricercatore e storico Antonio Dal Muto che al malfattore di Bagnacavallo ha dedicato la sua ultima. Quasi un film in bianco e nero che traduce in immagini inedite, uscite dalla matita di un disegnatore dall’immaginazione abbagliante, quei 27 anni (tanti ne visse il grassatore del Lamone) tra il 1824 e il 1851.