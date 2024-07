Il Colpo di Mezzanotte | Fiorentina Nzola escluso dalla tournée addio vicino Si tratta per Colpani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Firenze, 22 luglio 2024 - Lacomincia oggi la suain Inghilterra. La squadra di Palladino partirà stamani e tornerà a Firenze il 31 di luglio. Tre le amichevoli in programma contro Bolton (venerdì prossimo), Preston (sabato) e Hull City (30 luglio). Del gruppo non fanno parte, Sabiri, Lucchesi e Distefano. Al di là dell'attaccante angolano, ormai fuori dal progetto e in attesa di cessione (si è parlato del Cagliari, del Verona, del Lecce e del Genoa come squadre interessante, ma solo a un prestito), Sabiri non è mai arrivato al Viola Park e il suo futuro sarà di nuovo in Arabia Saudita. Poi i giovani. Su Lucchesi è già stata presa una decisione: non resterà in prima squadra. Su di lui Venezia e Cagliari in Serie A, una marea di squadre in Serie B. Pure Distefano partirà di nuovo in prestito.