Bababoom festival Chiudono Aba Shanti I e Sud Sound System

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Tres, un main stage infuocato, due giganti del reggae italiano, King Shiloh e la sua selezione, decine di artisti e band, la massive che si fa sentire, il sole, il mare. È il senso del. Oggi il gran finale, per l’ultimo giorno tutto da vivere. Si comincia come sempre al mattino, con la radio ufficiale dela raccontare storie, a catturare le parole dei protagonisti. E poi, i momenti di benessere, i massaggi, le meditazioni, uno spazio fortemente spirituale e personale tutto da riscoprire. E poi, la grande musica, dopo il grande successo dei Ladri di carrozzelle, ecco i Disabiliè con il loro progetto speciale. "Siamo semplicemente un gruppo in cui operatori e persone con disabilità intellettiva fanno musica assieme. Punto. Che poi sia buona musica, e non solo “musica buona”, sta a chi ascolta deciderlo. Noi, per il momento, la stiamo suonando".