Anatre e cigni rifocillati e visitati Mille litri d’acqua nel Canale Albani

(Di domenica 21 luglio 2024) Predisposti gli abbeveratoi per gli anatidi del. Da ieri la protezione civile e l’associazione Progetto Ugo sono intervenute per assicurare acqua e cibo a papere,che vivono lungo ilartificiale.di acqua sono stati distribuiti in quattro grandi contenitori posizionati ai Passeggi, sotto il ponte Rosso, e al Ponte Storto di via Roma. Accanto ai contenitori colmi di acqua, anche cicoria e insalata in grande quantità. Gli anatidi sono in buone di condizioni di salute come certificato dal veterinario che le ha visitate nei giorni scorsi e non sembrano risentire particolarmente delin secca. "Il veterinario – assicura l’assessore alla Tutela degli animali, Loredana Maghernino – tornerà anche la prossima settimana: vogliamo che gli animali siano monitorati".