Tutti i lupi del Presidente | un branco se la spassa nella Tenuta di Castelporziano

(Di sabato 20 luglio 2024) Se dovesse capitarvi di sentire ululare dalle parti disappiate che non si tratta di qualche buontempone, ma di. Chissà se ildella Repubblica, Sergio Mattarella, sia a conoscenza del fatto che nel suo «zoo» privato sul litorale romano si è stabilito ormai da qualche anno undi 9 esemplari. Qualcuno va, qualcuno viene – confermano dalla–, attratto dalle leccornie del parco presidenziale: migliaia di cinghiali, centinaia di caprioli, daini e cervi che grufolano e pascolano nei boschi e nei prati insieme a 400 vacche (con altrettanti vitelli) e a una cinquantina di cavalli di pura razza maremmana. Si tratta di «undi prima e seconda generazione che non usa esclusivamente il territorio dellama che, almeno per taluni esemplari, vive in un'area più ampia di cuiè parte integrante» (litorale romano, ndr).