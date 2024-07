Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 20 luglio 2024) Era stata uno dei componenti del viaggio con Ugo e Pino verso il satellite ghiacciato di Giove, chiamato Europa. Al ritorno era scesa dopo, una mancanza di lubrificazione agli ingranaggida uno o dai due compagni di viaggio ed era nato Lesto, divenuto giocatore di calcio. Poiché le briceautonome, non hanno età, non invecchiano mai, salvo una mancanza di elasticità negli arti duttili, per il tempo e per agenti atmosferici. Avendo la sempre giovane, voluto fare visita alla gemella Ruth, nota showgirl del prive’ occultato nel circolo degli arcilessi, avendola vista entrare un certo e rinomato ” serraturaio” aretino, questi si era fatto avanti e con l’aiuto di un cascoviagraben era riuscito a entrare, ma al momento culminante lui, per la vecchiaia, e lei per una mancanza di elasticità non erano riusciti a disunirsi.