Gaetano Castrovilli | La Lazio per me è rinascita Voglio riconquistare la nazionale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) “Questo trasferimento, per me, significaperché dopo due anni di buio sento sensazioni positive. Ho voluto fortemente la, sono molto felice di essere qui. Ho tanta voglia di rifarmi, tanti obiettivi da raggiungere e il primo è far contenti i tifosi.far bene con il club ela. Prometto di sudare per questa maglia, sono pronto a dare tutto per lei e spero di poter fare un grande campionato”. Lo ha detto il nuovo centrocampista della, intervenuto ai microfoni ufficiali del club. Poi, parlando del tecnico Marco Baroni, sottolinea come “gioca molto sulle pressioni, mi piace il suo gioco, vuole che la squadra abbia un’identità e quando c’è questo i talenti si vedono di più. Sono un giocatore tecnico e questo può far risaltare le mie caratteristiche”.