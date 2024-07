F1 Fernando Alonso | Migliorate sensazioni e prestazioni Strana la decisione della FIA

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024)si è piazzato al settimo posto in occasione del GP d’Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Passi in avanti per l’ex Campione del Mondo che, dopo aver raggiunto la Q3, ha deciso di non provare l’ultimo lancio a seguitobandiera rossa scaturita dall’incidente di Yuki Tsunoda quando mancavano poco più di due minuti dalla bandiera a scacchi. Nello specifico il pilota dell’Aston Martin ha racimolato un gap di +0.816 rispetto a Lando Norris, pole man davanti al compagno di scuderia Oscar Piastri e al fenomeno Max Verstappen.