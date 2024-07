Chi sono i testimoni di nozze al matrimonio di Bagnaia e Domizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Pesaro, 20 luglio 2024 – Il grande giorno è arrivato. Iltra gli innamorati FrancescoCastagnini è finalmente realtà. Intorno alle 16.40 è iniziata la cerimonia al Duomo di Pesaro, dove i due pronunceranno il fatidico “sì” suggellando un’unione che dura dal 2016. Il ducatista, 27 anni, e la sua donna, fashion buyer nella vita di tutti i giorni e di 31 anni, è iniziata nel 2011: la sorella di Pecco, Carola, è storica amica die Francesco usciva con loro solo per vedere la seconda. Oggi ilda favola nel capoluogo di provincia marchigiano, prima che la festa prosegua nella lussuosa cornice della Villa Imperiale, dove il menù per gli ospiti è più ricco che mai. Tra i grandi vip dell’evento Valentino Rossi e la sua donna Francesca Sofia Novello, Gianmarco Tamberi e diversi colleghi di pista di Pecco come Franco Morbidelli.