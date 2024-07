Cesena | dopo Curto ecco Ceesay Il Bari alza il tiro Maita più lontano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) Marco, centrale, e Joseph, terzino destro, sono gli ultimi due colpi del mercato bianconero, si aggiungono agli arrivi di Massimiliano Mangraviti e Giacomo Calò, e vanno a dare un assetto quasi definitivo alla difesa. Entrambi arrivano con la formula del prestito con diritto di riscatto, il primo dal Como, il secondo dal Malmö, saranno alunedì per le visite mediche e da martedì si uniranno al gruppo nel ridi Acquapartita. Dovrebbero essere subito a disposizione per l’amichevole con la Primavera. Per completare il reparto manca un esterno basso mancino, due in caso di partenza sia di Matteo Piacentini che di Luigi Silvestri. Per quel ruolo gli occhi sono puntati su Alessandro Tripaldelli della Spal, finito però nel mirino anche die Salernitana, ancora in piedi anche l’ipotesi Gianluca Frabotta in uscita dalla Juve.