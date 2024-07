Venti ettari di energia solare sui campi coltivati a canapa light

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024)di agrivoltaico e una produzione di sette megawatt dipulita. A San Giovanni in Persiceto, GreenGo, player dielettrica, ha realizzato uno degli impianti agrivoltaici più innovativi a livello europeo: l’soddisferà il fabbisogno dell’azienda agricola Zambonelli che coltivaleggera e sarà ceduta alla rete per le aziende energivore locali. Questo è solo uno dei cinque impianti in provincia di Bologna, gli altri sono due a Budrio e due a Sala Bolognese, e dei tredici che l’azienda realizzerà in Emilia Romagna. Ieri, nella nuova sede principale, S/Park in via Matteotti a Bologna, realizzata con criteri di alta sostenibilità e bioarchitettura, GreenGo ha presentato il suo nuovo piano di sviluppo. Nata nel 2018, l’azienda evolve da sviluppatore a produttore indipendente dielettrica.