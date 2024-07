Tour de France 2024 Remco Evenepoel | Vingegaard corre per difendere il secondo posto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) I giochi per la maglia gialla sono ormai chiusi, con Tadej Pogacar avviato verso la terza vittoria deldea distanza di tre anni dall’ultima volta. Ma sembra esserci ancora lotta per la piazza d’onore, con protagonistie Jonas. E al momento è il belga che sembra avere la gamba migliore. La maglia bianca della Soudal-Quick Step è stato quello che tra i due ha provato la sortita, sicuramente il più attivo. Ma, dopo che ha avvertito la presenza dialle sue spalle, ha preferito desistere, salendo comunque del proprio passo. “Avevo buone sensazioni sull’ultima salita. Tutto è andatoi piani – afferma– Quando sono scattatosi è attaccato alla mia ruota, è un suo diritto: ha difeso il. Sente di non poter più vincere il, io corro per il terzo ma stavo bene, non sentivo le gambe deboli.