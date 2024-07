Tour de France 2024 classifiche aggiornate dopo diciannovesima tappa | Pogacar resta in giallo ma perde la maglia a pois

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tadejvince ladelde. Lo sloveno mette il quarto timbro sulla Grande Boucle nei 144.6 km da Embrun a Isola 2000. Team Visma che prova a centrare la vittoria dimandando subito in fuga Keldermann e Jorgenson prima del Col de Vars (18.8 km al 5.7%). Il piano della Visma regge sulla Cime de la Bonette (22.9 km al 6.9% e vetta più alta della corsa), ma si sgretola sul finale della salita verso Isola 2000 (16.1 km al 7.1%).strappa ai -9 km e svernicia Carapaz, Simon Yates e, per ultimo, Matteo Jorgenson, che termina a soli 20 secondi dal fenomeno della UAE.allunga a 5’03” nella generale chiudendo definitivamente i conti per lagialla. Cicconedue posizioni e scende al decimo posto con 20 secondi di vantaggio su Buitrago.