Strade e fossi manca la manutenzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scrivo per lamentarmi del comune dove abito, Minerbio, dove ladel territorio lascia parecchio a desiderare. Il manto stradale è malmesso, i bordi deisono ingombri di vegetazione, gli scoli deistessi non scorrono. Rilevo anche il non ascolto dei cittadini, soprattutto se sono di sinistra. Ora c'è un nuovo assessore ai lavori pubblici, speriamo che abbia più idee per curare meglio e di più il territorio. Angela Bonfanti Risponde Beppe Boni Premessa: le istanze dei cittadini vanno sempre prese in considerazione, al di là del colore politico. Non siamo in grado di controllare l'affermazione della signora, ma il principio va salvaguardato. Purtroppo succede spesso che ladi marciapiedi,, fossati, canali non sia idonea. E' un errore. Non si tratta solo di un aspetto estetico ma della sicurezza dei cittadini che va salvaguardata.