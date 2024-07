Santa Fe sbarca nel futuro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 19 luglio 2024) Monolitica. Questo sembra il miglior aggettivo possibile per definire la Nuova HyundaiFe, giunta alla sua quinta generazione. Presentata alla stampa nello splendido territorio collinare delle Langhe, il Suv sudcoreano colpisce subito per il suo aspetto essenziale, granitico, come se fosse stato realizzato scolpendo da un blocco di pietra. Poche linee decise lo rendono immediatamente riconoscibile tra i tanti veicoli che affollano questo segmento, un'identità forte che si ritrova anche salendo a bordo, dove pochi e ben posizionati accessori regalano semplicità, funzionalità e tanto spazio. Lunga 4,83 metri NuovaFe è fortemente identitaria grazie alla presenza della lettera H (come Hyundai) un po' ovunque, ad esempio, nei fari al Led anteriori e posteriori. La NuovaFe è disponibile esclusivamente con un motore full hybrid 1.