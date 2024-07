Ranma 1 2 | Rilasciato il primo trailer e il primo poster

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che il mondo ha visto1/2, ma presto le cose cambieranno. All’inizio di quest’anno è stata confermata la notizia che Rumiko Takahashi porterà nuovamente1/2 sul piccolo schermo. Ora, grazie al, abbiamo potuto dare una prima occhiata al reboot e dobbiamo ringraziare lo Studio MAPPA per il progetto. Dopo tutto, lo studio dietro a Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen porterà in vita1/2. La società ha assunto il regista Konosuke Uda per supervisionare il reboot insieme ai direttori dell’animazione Hiromi Taniguch, Tsuyoshi Yoshioka, Yoshiko Saito e Nao Otsu. Potete vedere il loro lavoro in questodi1/2 e, a colpo d’occhio, potete vedere che il team ha fatto centro con l’arte di Takahashi.